Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Калуга, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Калуги
Кинотеатры
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
Отзывы о кинотеатре Синема Стар в ТРЦ "РИО"
Отзывы о кинотеатре Синема Стар в ТРЦ "РИО"
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Фотографии
Скидки и акции
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Синема Стар в ТРЦ "РИО"
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Эмилия Шишова
7 января 2017, 15:52
Дозвониться до указанного телефона сегодня, 7 января, не смогла. либо не берут трубку, либо сброс. ЖАЛЬ!
7 января 2017, 15:52
2
0
Ответить
Киноафиша.инфо
7 января 2017, 23:33
в ответ на сообщение
Эмилия Шишова от 7 января 2017, 15:52
Эмилия, добрый вечер!
Поздравляем вас с наступившими Новогодними праздниками и Рождеством!
Номер телефона, указанный на нашем сайте, взят с официального сайта кинотеатра и подтвержден администрацией.
Может быть такое, что в праздничные дни дозвониться по телефону нельзя либо из-за загруженности кассиров и администраторов, либо по другим причинам.
Мы передадим эту информацию представителю данного кинотеатра, большое спасибо за отзыв!
Будьте счастливы в Новом году!
7 января 2017, 23:33
0
0
Ответить
Анютка Ищук
24 января 2017, 14:39
дозвониться по указанному телефону не смогла!!!никто не взял трубку ,звонила на другой телефон 90-08-08,такая же ситуация!!!!24 ЯНВАРЯ,ВРОДЕ УЖЕ НЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ!
24 января 2017, 14:39
1
0
Ответить
Киноафиша.инфо
1 февраля 2017, 16:59
в ответ на сообщение
Анютка Ищук от 24 января 2017, 14:39
Добрый день, Анна!
Благодарим за ваш отзыв. Мы передали информацию представителю кинотеатра.
В скором времени во всем разберемся.
1 февраля 2017, 16:59
0
1
Ответить
Айна Назарова
30 марта 2017, 12:04
Оценка
Скажите а на телефон брони мест в кино вы выборочно трубку берете? Или просто работать не хотите? С 10 утра звоню забронировать билеты! Уже терпения не хватает. То занято... Потом гудки идут, трубку берут!!!! И так целое утро!!!!
30 марта 2017, 12:04
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
30 марта 2017, 12:53
в ответ на сообщение
Айна Назарова от 30 марта 2017, 12:04
Айна, добрый день!
Скорее всего проблема в загруженности касс и администрации, сейчас каникулы.
Мы передадим информацию представителям кинотеатра, чтобы они могли разобраться в проблеме.
30 марта 2017, 12:53
0
0
Ответить
Andrey Erofeev
16 мая 2017, 15:31
Оценка
Мне нравится ваш кинотеатр, а особенно его сотрудницы. Всегда внимательны, вежливы и отзывчивы. С удовольствием ходим к вам, всякий раз отмечая, при этом, существенную проблему. Кто и когда у вас настраивал громкость звука и яркость светового потока?
Звук очень и очень громкий. Такое ощущение, что ваш зал постоянно заполнен пожилыми людьми без слуховых аппаратов. Я как то привёл в кино свою маму, которой 84 года и которая реально плохо слышит. Вы будете смеяться, но она пожаловалась на громкость звука! А, представляете, как тогда такой звук действует на детей?
Световой поток напротив, слаб. Как если бы линзы проектора были покрыты слоем пыли. Обычные фильмы еще как то можно смотреть, но фильмы в формате 3D, когда часть яркости "съедается" очками...
Примите, пожалуйста, меры.
16 мая 2017, 15:31
0
0
Ответить
Ирина Одерова(Вершинина)
7 января 2018, 15:08
не дозвонишься
7 января 2018, 15:08
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
8 января 2018, 17:30
в ответ на сообщение
Ирина Одерова(Вершинина) от 7 января 2018, 15:08
Ирина, добрый день! С наступившими праздниками вас! Номер телефона был взят из официального источника и подтверждён администрацией кинотеатра. Скорее всего приятна в занятости касс и администрации. Мы уточним у представителей кинотеатра, в чем точно ещё может быть дело.
8 января 2018, 17:30
0
0
Ответить
guzeeva-ov
19 февраля 2018, 00:20
Доброго времени суток. Сегодня произошёл очень не приятный инцидент. В ТЦ РИО проходит акция, при покупке товара на 3000 руб, дают пригласительный в кино бесплатно. Получив чек из магазина и квиточек на получение пригласительного, поднялась на этаж кинотеатра. Предъявила чек и квиточек, на что мне кассир грубым голосом ответила, что в Остине небось по набрали, хотя покупка была совершена в магазине Гардероб. Я замерла в шоке от такого ответа. За мной стояла очередь чел. 5. Мне стало ужасно неудобно. Поверьте, я могу себе позволить купить билет самостоятельно. Билет, правда кассир дала, но с таким выражением лица, что честно и идти использовать его не хочется. Уважаемые руководители, если проводите подобные акции, инструктируйте пож., своих сотрудников как себя вести с покупателями. Очень Вас прошу принять меры к кассиру. Это произошло 18.02.17 с 18.00 до 20.00, работала всего 1 касса, первая слева. Так же прошу предоставить обратную связь по принятым мерам.
19 февраля 2018, 00:20
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
19 февраля 2018, 13:25
в ответ на сообщение
guzeeva-ov от 19 февраля 2018, 00:20
Добрый день! Спасибо за подробный комментарий. Передадим его представителям кинотеатра. Уверены, коллеги разберутся в проблеме.
19 февраля 2018, 13:25
0
0
Ответить
Максим Меланченко
3 мая 2018, 14:28
Оценка
Сходил на премьеру, которую ждал очень долго. В итоге что получил: последний ряд вроде все отлично, НО. Справа поселилось семейство, на которого указания о выключение телефона не действуют. Постоянные обсуждения и разговоры с их стороны. Далее сотрудница постоянно не за чем входила в зал без зашторенных дверей, напомню, что дело утром и половине зала светило в лицо ярким светом и так раз 10 за 2 часа просмотра. Кондиционеры фактически не работают. Ужасно душно. Звук тихий, думаю, что если подойти к колонке то возможно что-то услышать можно будет. Спасибо, что просмотр фильма, которого я ждал полгода, испортили .
3 мая 2018, 14:28
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
3 мая 2018, 23:13
в ответ на сообщение
Максим Меланченко от 3 мая 2018, 14:28
Максим, здравствуйте! Очень жаль, что так вышло. Мы передадим ваш отзыв представителям кинотеатра.
3 мая 2018, 23:13
0
0
Ответить
Евгений Горнов
19 мая 2018, 15:00
Оценка
В кинотеатре РИО осталось два зала.Расположены они рядом и из соседнего зала слышно соседний сеанс.И экран намного меньше,чем был раньше.
Видимо,идёт ремонт,но в интернете нигде об этом не оповещают и вообще нигде не написано об этих изменениях.Надо людей оповещать об изменениях.
19 мая 2018, 15:00
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
21 мая 2018, 14:52
в ответ на сообщение
Евгений Горнов от 19 мая 2018, 15:00
Евгений, добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
21 мая 2018, 14:52
0
0
Ответить
Олег Киселев
27 июля 2019, 00:02
Оценка
Сегодня во время вечернего сеанса "Король лев" на протяжении всего фильма был включен свет. Из-за этого ставлю единицу.
27 июля 2019, 00:02
0
0
Ответить
Никита Шошунов
16 марта 2020, 22:38
Оценка
Здравствуйте,билет стоит 230рублей,со студенчиским скоко буит стоить сеанс?)
16 марта 2020, 22:38
0
0
Ответить
Аня Бычкова
14 августа 2021, 22:58
Здравствуйте, оплатила билет, на указанную почту должно прийти какое-либо сообщение?
14 августа 2021, 22:58
0
0
Ответить
User
15 марта 2024, 08:02
Оценка
Был на мастере и Маргарите в 3 кинозале. Это ужасно, вентиляция не работала от слова совсем. Полный зал людей (все места были заняты) в зале ужасная духота. Со всех рядов было слышно как люди жалуются что им жарко.
15 марта 2024, 08:02
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Синема Стар ТК "21 век"
3 комментария
Центральный
8 комментариев
АрлеКино
6 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Поздравляем вас с наступившими Новогодними праздниками и Рождеством!
Номер телефона, указанный на нашем сайте, взят с официального сайта кинотеатра и подтвержден администрацией.
Может быть такое, что в праздничные дни дозвониться по телефону нельзя либо из-за загруженности кассиров и администраторов, либо по другим причинам.
Мы передадим эту информацию представителю данного кинотеатра, большое спасибо за отзыв!
Будьте счастливы в Новом году!
Благодарим за ваш отзыв. Мы передали информацию представителю кинотеатра.
В скором времени во всем разберемся.
Скорее всего проблема в загруженности касс и администрации, сейчас каникулы.
Мы передадим информацию представителям кинотеатра, чтобы они могли разобраться в проблеме.
Звук очень и очень громкий. Такое ощущение, что ваш зал постоянно заполнен пожилыми людьми без слуховых аппаратов. Я как то привёл в кино свою маму, которой 84 года и которая реально плохо слышит. Вы будете смеяться, но она пожаловалась на громкость звука! А, представляете, как тогда такой звук действует на детей?
Световой поток напротив, слаб. Как если бы линзы проектора были покрыты слоем пыли. Обычные фильмы еще как то можно смотреть, но фильмы в формате 3D, когда часть яркости "съедается" очками...
Примите, пожалуйста, меры.
Видимо,идёт ремонт,но в интернете нигде об этом не оповещают и вообще нигде не написано об этих изменениях.Надо людей оповещать об изменениях.
Авторизация по e-mail