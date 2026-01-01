Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Калуга, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Кинотеатры рядом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
Найдите кинотеатры рядом с вами
Для этого нужно разрешить браузеру определить ваше местоположение.
Определить местоположение
Ваше местоположение:не определено
Обновить
АрлеКино
ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
700 метров
Центральный
ул. Кирова, д. 31
2.2 км
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
2.6 км
Кинозал ДК «Малинники»
пер. Малинники, 20
2.6 км
Синема Стар ТК "21 век"
ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
2.8 км
Кинозал ИКЦ
ул. Октябрьская, 17а
3.9 км
Юность
Калужская обл., пос. Воротынск, ул. Центральная, 10
16.5 км
МКУК "КДО"
улица Карпова, 20
31.1 км
Восьмерка
ул. Ленина, 37
37.3 км
Центр культуры, досуга и кино
Дворцовая площадь, 1
47.7 км
Союз
ул. 50 лет Октября, 4
51.7 км
Малоярославецкий киноцентр
ул. Калужская, д.6
54.9 км
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
«Это Вера для кого начистила?»: зрители «Первого отдела» критикуют Брагину за картошку в супе – шеф-повар объяснил, как готовить правильно
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
На что идти в марте после «Сказки о царе Салтане»? Премьер много, но этому фильму охотнее пророчат 1 млрд рублей в кассе
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667