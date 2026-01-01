Дети до 3-х лет посещают кинотеатр бесплатно, но без отдельного места. Детям до 13 лет включительно - каждый день с 10:00 до 16:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.