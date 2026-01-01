Оповещения от Киноафиши
Рейтинг кинотеатров Калуги
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
1
АрлеКино
ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
6 отзывов
2
Центральный
ул. Кирова, д. 31
8 отзывов
3
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
19 отзывов
4
Синема Стар ТК "21 век"
ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
3 отзыва
5
Кинозал ДК «Малинники»
пер. Малинники, 20
6
Кинозал ИКЦ
ул. Октябрьская, 17а
7
Восьмерка
ул. Ленина, 37
8
Центр культуры, досуга и кино
Дворцовая площадь, 1
1 отзыв
