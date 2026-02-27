Оповещения от Киноафиши
Синема Стар в ТРЦ "РИО"
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар в ТРЦ "РИО"»
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
18:00
от 650 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
21:45
от 650 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
14:45
от 500 ₽
19:30
от 650 ₽
22:15
от 650 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
13:15
от 500 ₽
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
12:30
от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
15:15
от 600 ₽
20:30
от 650 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:15
от 400 ₽
17:45
от 650 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
15:40
от 600 ₽
20:00
от 650 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 400 ₽
11:30
от 400 ₽
12:50
от 500 ₽
13:50
от 500 ₽
16:10
от 600 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
18:30
от 650 ₽
23:00
от 650 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
11:00
от 400 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
17:30
от 650 ₽
22:30
от 650 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
