Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Калуги Кинотеатры Синема Стар в ТРЦ "РИО"

Синема Стар в ТРЦ "РИО"

Калуга
Адрес
г. Калуга, ул. Кирова, 19, ТРЦ «РИО», 4 этаж
Показать на карте
Телефон

8 (4842) 90-08-09

Позвонить
Билеты от 230 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Синема Стар
ТРК
Расположен в ТРЦ «Рио»

О кинотеатре

Кинотеатр  «Синема Стар Рио» в Калуге расположен по адресу Кирова, 19.

Мультиплекс располагает четырьмя залами повышенной комфортности с общей вместимостью 492 места. Каждый кинозал оснащен эргономичными экранами, которые создают эффект поглощения, проекционным оборудованием Barco, акустической и звуковой системой DolbyDigitalSurround EX. Также в кинозалах установлены мягкие итальянские кресла и система кондиционирования зима-лето. Для напитков и закусок конструкция кресел предусматривает специальные подставки.

В этом мультиплексе зрителю предлагают только качественное и настоящее кино. В холле кинотеатра есть кино-бар «Синема Стар», в котором можно провести время и попробовать разнообразные напитки, закуски и десерты.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар Рио» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
7.0 Оцените
28 голосов
Билеты от 230 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема Стар в ТРЦ "РИО"
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
18:00 от 600 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 230 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 3 сеанса
14:45 от 500 ₽ 19:30 от 600 ₽ 22:15 от 600 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
13:15 от 230 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Эмилия Шишова 7 января 2017, 15:52
Дозвониться до указанного телефона сегодня, 7 января, не смогла. либо не берут трубку, либо сброс. ЖАЛЬ!
Анютка Ищук 24 января 2017, 14:39
дозвониться по указанному телефону не смогла!!!никто не взял трубку ,звонила на другой телефон 90-08-08,такая же ситуация!!!!24 ЯНВАРЯ,ВРОДЕ УЖЕ НЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ!
Отзывы Написать отзыв
28 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Студентам

При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Льготные билеты

При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Скидка группам

Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Калуги
Фотографии Все фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Синема Стар в ТРЦ "РИО"

Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:00 от 600 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
21:45 от 230 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
14:45 от 500 ₽ 19:30 от 600 ₽ 22:15 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Мой дед
Мой дед
2025, Россия, приключения, семейный
У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Прямо сейчас этот мультфильм на ИВИ смотрит 251 тысяча зрителей: еще бы, ведь он — часть культовой франшизы
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше