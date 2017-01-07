Кинотеатр «Синема Стар Рио» в Калуге расположен по адресу Кирова, 19.



Мультиплекс располагает четырьмя залами повышенной комфортности с общей вместимостью 492 места. Каждый кинозал оснащен эргономичными экранами, которые создают эффект поглощения, проекционным оборудованием Barco, акустической и звуковой системой DolbyDigitalSurround EX. Также в кинозалах установлены мягкие итальянские кресла и система кондиционирования зима-лето. Для напитков и закусок конструкция кресел предусматривает специальные подставки.



В этом мультиплексе зрителю предлагают только качественное и настоящее кино. В холле кинотеатра есть кино-бар «Синема Стар», в котором можно провести время и попробовать разнообразные напитки, закуски и десерты.



На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Синема Стар Рио» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.