Скидки в кинотеатрах Калуги

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Калуги, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Скидка группам / Синема Стар ТК "21 век"

Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Студентам / Синема Стар ТК "21 век"

При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Счастливый вторник / Синема Стар ТК "21 век"

Цена билета на 2D фильмы - 150 рублей, на 3D - 170 рублей. Специальная цена «киновторника» не действует в премьерную неделю фильма. Данная акция действует только в рабочие вторники. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям / Синема Стар ТК "21 век"

Дети до 3-х лет посещают кинотеатр бесплатно, но без отдельного места. Детям до 13 лет включительно - каждый день с 10:00 до 16:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Многодетным семьям / Синема Стар ТК "21 век"

Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 16:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
Льготные билеты / Синема Стар ТК "21 век"

При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Студентам / Синема Стар в ТРЦ "РИО"

При предъявлении студенческого билета очного отделения скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам
Льготные билеты / Синема Стар в ТРЦ "РИО"

При предъявлении социальной карты пенсионера/удостоверения инвалида скидка на билет - 50%. Предложение действует с понедельника по среду с 10:00 до 16:59. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам
Скидка группам / Синема Стар в ТРЦ "РИО"

Каждый день, на все сеансы, скидка на групповые посещения: от 10 человек - скидка 10%, от 15 человек - 15%, от 20 человек - 20%. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Коллективные заявки
Счастливый вторник / Синема Стар в ТРЦ "РИО"

Цена билета на 2D фильмы - 150 рублей, на 3D - 170 рублей. Специальная цена «киновторника» не действует в премьерную неделю фильма. Данная акция действует только в рабочие вторники. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям / Синема Стар в ТРЦ "РИО"

Дети до 3-х лет посещают кинотеатр бесплатно, но без отдельного места. Детям до 13 лет включительно - каждый день с 10:00 до 16:59 - скидка на билет в кино 50%. Только на репертуар с возрастным ограничением от 0 и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Многодетным семьям / Синема Стар в ТРЦ "РИО"

Многодетным семьям - каждый день с 10:00 до 16:59 - скидка на билет 50% при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При условии посещения трех членов семьи и более единовременно. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
