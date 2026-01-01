Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Синема Стар в ТРЦ "РИО" (Калуга) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

350 метров
Синема Стар ТК "21 век" ул. Кирова, 1, ТРЦ «ХХI Век», 3 этаж
5
750 метров
Центральный ул. Кирова, д. 31
5
1.5 км
Кинозал ИКЦ ул. Октябрьская, 17а
5
2.2 км
АрлеКино ул. Глаголева, 3, ТРЦ «Московский», 3 этаж
5
5.1 км
Кинозал ДК «Малинники» пер. Малинники, 20
5
37.5 км
Восьмерка ул. Ленина, 37
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
