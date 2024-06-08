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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Китай Мелодрама

Рейтинг китайских фильмов в жанре мелодрама

Мой Хатико 8.6
1 Мой Хатико Китайская мелодрама о милом питомце, сплотившем всю семью
мелодрама 2023, Китай
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Мои черничные ночи 7.3
2 Мои черничные ночи
мелодрама 2007, Гонконг / Китай / Франция
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