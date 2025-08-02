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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Анимация 1954

Рейтинг фильмов в жанре анимация 1954 года

Золотая антилопа 8.0
1 Золотая антилопа
анимация 1954, СССР
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Царевна-лягушка 7.8
2 Царевна-лягушка
короткометражный, анимация 1954, СССР
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Стрела улетает в сказку 7.7
3 Стрела улетает в сказку
анимация, детский, короткометражный 1954, СССР
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Оранжевое горлышко 7.6
4 Оранжевое горлышко
анимация 1954, СССР
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