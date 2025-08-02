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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2025

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2025 года

Как приручить дракона 8.8
1 Как приручить дракона Новое воплощение истории о Беззубике и Иккинге. Игровой ремейк хитового мультика 2010 года
боевик, приключения, семейный 2025, США
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Лило и Стич 8.1
2 Лило и Стич Игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о милом и шкодливом инопланетянине
боевик, приключения, комедия 2025, США
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Громовержцы* 8.0
3 Громовержцы* Антигерои-неудачники собираются вместе и берутся за миссию по спасению мира. «Отряд самоубийц» от студии Marvel
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Супермен 7.8
4 Супермен Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Мир Юрского периода: Возрождение 7.4
5 Мир Юрского периода: Возрождение Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Денискины рассказы 7.2
6 Денискины рассказы Экранизация детских рассказов Виктора Драгунского о приключениях советского мальчика
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Микки 17 7.1
7 Микки 17 Роберт Паттинсон и его клоны осваивают ледяную планету в новом фильме от создателя «Паразитов»
приключения, драма, фантастика 2025, США
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Манюня: День рождения Ба 6.9
8 Манюня: День рождения Ба Озорные подруги спасают семейное торжество
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Кракен 6.9
9 Кракен Отечественный блокбастер о поисках пропавшей подлодки и столкновении с чудищем морским
приключения, фантастика 2025, Россия
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Дорогая, я больше не перезвоню 6.8
10 Дорогая, я больше не перезвоню Трудоголик застревает между адом и раем, переосмысливая свою жизнь
комедия, приключения, фэнтези 2025, Россия
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Финист. Первый богатырь 6.5
11 Финист. Первый богатырь Мудрая сказка о самовлюблённом богатыре и важности дружбы
приключения, фэнтези 2025, Россия
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Капитан Америка: Новый мир 6.4
12 Капитан Америка: Новый мир Marvel представляет: Капитан Америка раскрывает заговор в Белом доме
боевик, приключения, фантастика 2025, США
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Соловей против Муромца 5.9
13 Соловей против Муромца Легендарный богатырь обзаводится железной броней и выходит на ринг. Научно-фантастический блокбастер на основе русских былин
приключения 2025, Россия
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Сокровища гномов 5.8
14 Сокровища гномов Хитрый и алчный Никита Кологривый стремится сорвать большой куш при помощи гномов-волшебников
комедия, приключения, семейный 2025, Россия
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Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича 5.8
15 Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича Приключения девочки Элли и её необычных друзей в волшебной стране
фэнтези, приключения 2025, Россия
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В потерянных землях 5.7
16 В потерянных землях Опасные приключения ведьмы и проводника в мире после апокалипсиса
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Царевна-лягушка 5.6
17 Царевна-лягушка Фэнтези о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью
приключения, семейный 2025, Россия
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Очи 5.4
18 Очи Девочка спасает маленькое лесное чудище и меняет мир
приключения 2025, США
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Белоснежка 2.9
19 Белоснежка Игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1937 года по сказке братьев Гримм
приключения, драма, семейный 2025, США / Германия
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