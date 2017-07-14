Кто дублирует актеров сериала «Великолепный век»?

Актеров сериала «Великолепный век: Империя Кесем» в России дублируют следующие артисты:
Берен Саат (Beren Saat) – Кесем - Ирина Киреева
Хюлья Авшар (Hülya Avsar) – Сафие-султан - Любовь Германова
Эркан Колчак Кёстендиль (Erkan Kolçak Köstendil) – Шахин Герай - Евгений Вальц
Мете Хорозоглу (Mete Horozoglu) - Зюльфикар-паша - Радик Мухаметзянов
Аслыхан Гюрбюз (Aslihan Gürbüz) – Халиме-султан - Наталья Фищук
Анастасия Цилимпоу (Anastasia Tsilimpiou) – Анастасия - Мария Иващенко
Тюлин Озен (Tülin Özen) – Хандан-султан - Елена Харитонова
Экин Коч (Ekin Koç) – Ахмед I - Николай Быстров и Александр Гаврилин
Кадир Догулу (Kadir Dogulu) – Мехмет Герай - Василий Зотов
Мехмет Куртулуш (Mehmet Kurtulus) – Дервиш - Александр Носков
Надир Сарыбаджак (Nadir Saribacak) – Бюльбюль-ага - Сергей Смирнов и Денис Некрасов
Вильдан Атасевер (Vildan Atasever) – Хюмашах-султан - Татьяна Шитова
Эсра Дерманджиоглу (Esra Dermancioglu) – Дженнет - Анастасия Лапина
