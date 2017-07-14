Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто дублирует актеров сериала «Великолепный век»?

Кто дублирует актеров сериала «Великолепный век»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Актеров сериала «Великолепный век: Империя Кесем» в России дублируют следующие артисты:

 

Берен Саат (Beren Saat) – Кесем - Ирина Киреева

Хюлья Авшар (Hülya Avsar) – Сафие-султан - Любовь Германова

Эркан Колчак Кёстендиль (Erkan Kolçak Köstendil) – Шахин Герай - Евгений Вальц

Мете Хорозоглу (Mete Horozoglu) - Зюльфикар-паша - Радик Мухаметзянов

Аслыхан Гюрбюз (Aslihan Gürbüz) – Халиме-султан - Наталья Фищук

Анастасия Цилимпоу (Anastasia Tsilimpiou) – Анастасия - Мария Иващенко

Тюлин Озен (Tülin Özen) – Хандан-султан - Елена Харитонова

Экин Коч (Ekin Koç) – Ахмед I - Николай Быстров и Александр Гаврилин

Кадир Догулу (Kadir Dogulu) – Мехмет Герай - Василий Зотов

Мехмет Куртулуш (Mehmet Kurtulus) – Дервиш - Александр Носков

Надир Сарыбаджак (Nadir Saribacak) – Бюльбюль-ага - Сергей Смирнов и Денис Некрасов

Вильдан Атасевер (Vildan Atasever) – Хюмашах-султан - Татьяна Шитова

Эсра Дерманджиоглу (Esra Dermancioglu) – Дженнет - Анастасия Лапина

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Любовь Германова
Любовь Германова
Lyubov Germanova
Николай Быстров
Николай Быстров
Василий Зотов
Vasily Zotov
Денис Некрасов
Denis Nekrasov
Анастасия Лапина
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше