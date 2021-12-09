Меню
Где снимали сериал «Отель Элеон»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки спин-оффа сериала «Кухня» проходили в специально построенных павильонах. Фасад отеля «Элеон» создатели ситкома «позаимствовали» у бизнес-центра «Александр Хаус», расположенного на Якиманской набережной в Москве. В центре сюжета – будни сотрудников отеля Eleon и ресторана Victor, курьезные ситуации, в которых они оказываются, а также их любовные взаимоотношения. Главные роли в проекте исполнили Милош Бикович (Павел), Диана Пожарская (Даша) и Екатерина Вилкова (Софья). Интересно, что впоследствии у «Отеля Элеон» появилось продолжение – комедийный сериал «Гранд», вышедший на экраны в 2018 году.

А в 2020 году состоялась премьера фильма «Отель Белград», рассказывающего о Даше и Павле.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

