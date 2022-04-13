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Елена Ксенофонтова
Елена Ксенофонтова
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Елена Ксенофонтова
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Дата рождения
17 декабря 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Хромтау, СССР (Казахстан)
Рост
170 см
Биография Елены Ксенофонтовой
Родилась 17 декабря 1972 года. Хромтау, СССР (Казахстан).
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Фильмография Елены Ксенофонтовой
Новенький
драма
2022, Россия
0.0
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13 апреля 2022 13:00
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