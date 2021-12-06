Будут ли снимать продолжение сериала «Игра престолов»?

Прямого продолжения хита HBO поклонникам ждать не стоит – в интервью изданию The Hollywood Reporter директор телеканала Кейси Блойс объявила, что персонажи «Игры престолов» больше не появятся ни в одном из грядущих приквелов и спин-оффов. В настоящее время в процессе производства находится приквел «Дом дракона», действие которого разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов». Центральное место в сюжете займут представители дома Таргариенов. Премьера 10-серийного шоу запланирована на 2022 год.
Также на стриминговой платформе HBO Max собираются выпустить два анимационных сериала по вселенной Джорджа Мартина.
