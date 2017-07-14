Кто озвучивал мультфильм «Зверополис» на русском?

Героев полнометражного мультфильма «Зверополис», вышедшего в 2016 году и получившего «Оскар» как лучший мультик, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Мария Ивакова — Джуди Хопс
Василиса Эльдарова — Джуди в детстве
Антон Лаврентьев — Ник Уайлд
Владимир Войтюк — Ник в детстве
Борис Хасанов — Буйволсон
Владимир Меньшов — Леодор Златогрив
Инга Сметанина — Миссис Выдрингтон
Мария Аронова — Мисс Барашкис
Варвара Чабан — Газелле
Андрей Мошков — Бенджамин Когтяузер
Татьяна Шитова — Бонни Хопс
Денис Некрасов — Стью Хопс / Якс / Джерри Джамбу-младший
Филипп Лебедев — Дюк Хорьковиц / Баки Орикс-Антлерсон
Николай Дроздов — Блиц
Сергей Чихачёв — Мистер Биг
Владимир Рыбальченко — Гидеон Грей / Манчас / Дуглас / МакРог
Антон Эльдаров — Пронк Орикс-Антлерсон
Максимилиан Сазонов — свин, владелец цветочного магазина
Юлия Зоркина — Нанга
Аркадий Пекаревский — Финник
Елена Шульман — Мэдж Медоед / хозяйка общежития
Юлия Баранчук — Фру Фру
Давид Бродский — Питер Лосини
Ольга Милеева — Зиночка
Владимир Кузнецов — мышь-прораб
