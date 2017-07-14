Меню
Кто озвучивал мультфильм «Зверополис» на русском?

14 июля 2017
Наш ответ:

Героев полнометражного мультфильма «Зверополис», вышедшего в 2016 году и получившего «Оскар» как лучший мультик, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Мария Ивакова — Джуди Хопс

Василиса Эльдарова — Джуди в детстве

Антон Лаврентьев — Ник Уайлд

Владимир Войтюк — Ник в детстве

Борис Хасанов — Буйволсон

Владимир Меньшов — Леодор Златогрив

Инга Сметанина — Миссис Выдрингтон

Мария Аронова — Мисс Барашкис

Варвара Чабан — Газелле

Андрей Мошков — Бенджамин Когтяузер

Татьяна Шитова — Бонни Хопс

Денис Некрасов — Стью Хопс / Якс / Джерри Джамбу-младший

Филипп Лебедев — Дюк Хорьковиц / Баки Орикс-Антлерсон

Николай Дроздов — Блиц

Сергей Чихачёв — Мистер Биг

Владимир Рыбальченко — Гидеон Грей / Манчас / Дуглас / МакРог

Антон Эльдаров — Пронк Орикс-Антлерсон

Максимилиан Сазонов — свин, владелец цветочного магазина

Юлия Зоркина — Нанга

Аркадий Пекаревский — Финник

Елена Шульман — Мэдж Медоед / хозяйка общежития

Юлия Баранчук — Фру Фру

Давид Бродский — Питер Лосини

Ольга Милеева — Зиночка

Владимир Кузнецов — мышь-прораб

Зверополис
анимация, боевик, приключения, семейный, комедия
2016, США
8.0
