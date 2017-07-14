Кто озвучивал мультфильм «Моана» на английском?

Героев мультфильма «Моана», вышедшего в 2016 году, на английском озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Зинаида Куприянович — Моана – Аулии Кравальо
Эстер Папернова — Моана в детстве – Луиза Буш
Григорий Сиятвинда — Мауи – Дуэйн Джонсон
Мариам Мерабова — бабушка Тала – Рэйчел Хаус
Денис Клявер — вождь Туи - Темуэра Моррисон
Юлианна Караулова — Сина, жена вождя – Николь Шерзингер
Илья Лагутенко — Таматоа – Джемейн Клемент
