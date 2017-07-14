Кто озвучивал «Монстры на каникулах» на русском?

Героев мультфильма «Монстры на каникулах», вышедшего в 2012 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Дракула - Адам Сэндлер - Сергей Бурунов
Джонатан - Энди Сэмберг - Александр Пушной
Мэйвис - Селена Гомес - Полина Гагарина
Франкенштейн - Кевин Джеймс - Михаил Шац
Вольфыч - Стив Бушеми - Дмитрий Полонский
Ванда - Молли Шэннон - Татьяна Лазарева
Юнис - Фрэн Дрешер - Ирина Савина
Мюррей (Мумия) - Си-Ло - Алексей Колган
Гриффин (Человек-невидимка) - Дэвид Спейд - Алексей Иващенко
Квазимодо - Джон Ловитц - Никита Прозоровский
Ненастоящий Дракула / Марти - Роберт Шмигель - Даниил Эльдаров
Усохшая головёшка - Лунелл Кэмпбелл - Ольга Кузнецова
Доспехи - Брайан Джордж - Владимир Антоник
Флай - Крис Парнелл - Диомид Виноградов
Марта - Джеки Сэндлер - Ольга Мажара
Скелет-муж - Крис Парнелл - Сергей Чихачёв
Гремлин-муж - Джонни Соломон - Дмитрий Филимонов
Гремлин-жена - Джонни Соломон - Елена Соловьёва
Строитель замка / Монстербайтер - Джеймс С. Дж. Уильямс - Александр Новиков
