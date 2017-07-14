Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал «Монстры на каникулах» на русском?

Кто озвучивал «Монстры на каникулах» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Монстры на каникулах», вышедшего в 2012 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Дракула - Адам Сэндлер - Сергей Бурунов

Джонатан - Энди Сэмберг - Александр Пушной

Мэйвис - Селена Гомес - Полина Гагарина

Франкенштейн - Кевин Джеймс - Михаил Шац

Вольфыч - Стив Бушеми - Дмитрий Полонский

Ванда - Молли Шэннон - Татьяна Лазарева

Юнис - Фрэн Дрешер - Ирина Савина

Мюррей (Мумия) - Си-Ло - Алексей Колган

Гриффин (Человек-невидимка) - Дэвид Спейд - Алексей Иващенко

Квазимодо - Джон Ловитц - Никита Прозоровский

Ненастоящий Дракула / Марти - Роберт Шмигель - Даниил Эльдаров

Усохшая головёшка - Лунелл Кэмпбелл - Ольга Кузнецова

Доспехи - Брайан Джордж - Владимир Антоник

Флай - Крис Парнелл - Диомид Виноградов

Марта - Джеки Сэндлер - Ольга Мажара

Скелет-муж - Крис Парнелл - Сергей Чихачёв

Гремлин-муж - Джонни Соломон - Дмитрий Филимонов

Гремлин-жена - Джонни Соломон - Елена Соловьёва

Строитель замка / Монстербайтер - Джеймс С. Дж. Уильямс - Александр Новиков

Теги: озвучка и дубляж
