В какой последовательности смотреть фильмы про Росомаху?

Росомаха в исполнении Хью Джекмана успел появиться практически во всех фильмах про Людей Икс, хотя сольных фильмов о Росомахе вышло всего три. Чтобы отследить историю этого супергероя полностью, мы рекомендуем смотреть не только «сольники», но и все фильмы о Людях Икс, в которых появляется Росомаха, в следующей последовательности:
Люди Икс: Начало. Росомаха – предыстория супергероя, действие частично разворачивается в XIX веке, а также во время Первой и Второй мировых войн.
Люди Икс: Первый класс
Люди Икс: Дни минувшего будущего
Люди Икс
Люди Икс 2
Люди Икс: Последняя битва
Росомаха: Бессмертный
Логан
Хронологическая история Росомахи в фильмах о Людях Икс объясняется в этом видео:
