В какой последовательности смотреть фильмы про Росомаху?

Наш ответ:

Росомаха в исполнении Хью Джекмана успел появиться практически во всех фильмах про Людей Икс, хотя сольных фильмов о Росомахе вышло всего три. Чтобы отследить историю этого супергероя полностью, мы рекомендуем смотреть не только «сольники», но и все фильмы о Людях Икс, в которых появляется Росомаха, в следующей последовательности:

Люди Икс: Начало. Росомаха – предыстория супергероя, действие частично разворачивается в XIX веке, а также во время Первой и Второй мировых войн.

Люди Икс: Первый класс

Люди Икс: Дни минувшего будущего

Люди Икс

Люди Икс 2

Люди Икс: Последняя битва

Росомаха: Бессмертный

Логан

Хронологическая история Росомахи в фильмах о Людях Икс объясняется в этом видео: