Сколько лет было Шурику в «Кавказской пленнице»?

Наш ответ:

Сколько лет было главному герою Гайдаевской комедии, точно неизвестно, а исполнителю роли Александру Демьяненко на момент съемок было 29 лет. Несколькими годами ранее, в 1965-м, на экраны вышел первый фильм о приключениях Шурика – «Операция «Ы», и Демьяненко проснулся знаменитым. Однако всесоюзная популярность обернулась для актера тяжкой ношей – интроверт по своей природе, он не любил, когда незнакомые люди подходили к нему на улице и вели себя панибратски. Наталья Варлей, рассказывая о совместной работе с Демьяненко, характеризовала его как человека ранимого и совестливого.