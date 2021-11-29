Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Сколько лет было Шурику в «Кавказской пленнице»?

Сколько лет было Шурику в «Кавказской пленнице»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Сколько лет было главному герою Гайдаевской комедии, точно неизвестно, а исполнителю роли Александру Демьяненко на момент съемок было 29 лет. Несколькими годами ранее, в 1965-м, на экраны вышел первый фильм о приключениях Шурика – «Операция «Ы», и Демьяненко проснулся знаменитым. Однако всесоюзная популярность обернулась для актера тяжкой ношей – интроверт по своей природе, он не любил, когда незнакомые люди подходили к нему на улице и вели себя панибратски. Наталья Варлей, рассказывая о совместной работе с Демьяненко, характеризовала его как человека ранимого и совестливого.

По ее словам, он был скромным и требовательным к себе, как и положено настоящему артисту.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
8.0
