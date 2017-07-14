Кто дублировал фильм «Красавица и чудовище» на русском языке?

В фильме 2017 года, снятом Disney по мотивам одноименного мультфильма, главных героев на русском языке дублировали следующие актеры:
Юлия Довганишина — Белль (Эмма Уотсон)
Андрей Бирин — Чудовище/принц Адам (Дэн Стивенс)
Дмитрий Ермак — Гастон (Люк Эванс)
Вадим Мичман — Лефу (Джош Гад)
Александр Давыдов — Морис (Кевин Клайн)
Юлия Баранчук — Агата/текст от автора
Евгений Вальц — Люмьер (Юэн МакГрегор)
Владимир Левашёв — Когсворт (Иэн Маккеллен)
Анна Гученкова — миссис Поттс (Эмма Томпсон)
Давид Хиникадзе — Чип (Натан Мак)
Екатерина Лёхина — мадам де Гардероб (Одра МакДональд)
Алексей Россошанский — маэстро Каденца (Стэнли Туччи)
Татьяна Шитова — Плюметт (Гугу Мбата-Роу)
