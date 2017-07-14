Кто дублировал фильм «Красавица и чудовище» на русском языке?

Меню
Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017

В фильме 2017 года, снятом Disney по мотивам одноименного мультфильма, главных героев на русском языке дублировали следующие актеры:

Юлия Довганишина — Белль (Эмма Уотсон)

Андрей Бирин — Чудовище/принц Адам (Дэн Стивенс)

Дмитрий Ермак — Гастон (Люк Эванс)

Вадим Мичман — Лефу (Джош Гад)

Александр Давыдов — Морис (Кевин Клайн)

Юлия Баранчук — Агата/текст от автора

Евгений Вальц — Люмьер (Юэн МакГрегор)

Владимир Левашёв — Когсворт (Иэн Маккеллен)

Анна Гученкова — миссис Поттс (Эмма Томпсон)

Давид Хиникадзе — Чип (Натан Мак)

Екатерина Лёхина — мадам де Гардероб (Одра МакДональд)

Алексей Россошанский — маэстро Каденца (Стэнли Туччи)

Татьяна Шитова — Плюметт (Гугу Мбата-Роу)

озвучка и дубляж
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Красавица и чудовище
Красавица и чудовище фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.0
