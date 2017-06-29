Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Джон Уик»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет боевика с Киану Ривзом «Джон Уик», вышедшего в 2014 году, составил 20 миллионов долларов, при этом в прокате картина суммарно заработала 86 миллионов долларов.
Теги: бюджет фильма
Похожие вопросы
Какой бюджет у фильма «Троя»? Какой бюджет у фильма «Прочь»? Какой бюджет у фильма «Титаник»? Какой бюджет у фильма «Звездные войны»? Какой бюджет у фильма «Т 34»?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Киану Ривз
Киану Ривз
Keanu Reeves

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Джон Уик 2
Джон Уик 2 боевик
2016, США
7.0
Джон Уик
Джон Уик боевик, триллер
2014, США
7.0
