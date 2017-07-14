Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Из какого фильма песня «Вечная любовь»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Песня «Вечная любовь» Шарля Азнавура звучала в фильме «Тегеран 43»:

