Кто поет песни в фильме «Труффальдино из Бергамо»?

«Труффальдино из Бергамо» — советский двухсерийный художественный телефильм, музыкальная комедия режиссёра Владимира Воробьёва, снятая на киностудии «Ленфильм» в 1976 году с Константином Райкиным в главной роли. Вот список тех, кто поет песни в двух сериях фильма:
Дуэт Труффальдино и Беатриче (исполняют Михаил Боярский и Валентина Кособуцкая)
Песня о слуге (исполняет Михаил Боярский)
Первая песня Труффальдино (исполняют Михаил Боярский и хор)
Первая песня Сильвио (исполняет Виктор Кривонос)
Песня Флориндо (исполняет Виктор Костецкий)
Песня Клариче (исполняет Елена Дриацкая)
Вторая песня Сильвио (исполняет Виктор Кривонос)
Поединок на шпагах Сильвио и Беатриче (исполняет Виктор Кривонос, Валентина Кособуцкая и Михаил Боярский)
Третья песня Сильвио (исполняет Виктор Кривонос)
Вторая песня Труффальдино (исполняют Михаил Боярский и хор)
Дуэт Смеральдины и Труффальдино (исполняют Михаил Боярский и Елена Дриацкая)
Вступит полночь в Венецию скоро (исполняет Виктор Кривонос)
Песня Беатриче (исполняет Валентина Кособуцкая)
