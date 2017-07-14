Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Кто поет песни в фильме «Труффальдино из Бергамо»?

Кто поет песни в фильме «Труффальдино из Бергамо»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

«Труффальдино из Бергамо» — советский двухсерийный художественный телефильм, музыкальная комедия режиссёра Владимира Воробьёва, снятая на киностудии «Ленфильм» в 1976 году с Константином Райкиным в главной роли. Вот список тех, кто поет песни в двух сериях фильма:

Дуэт Труффальдино и Беатриче (исполняют Михаил Боярский и Валентина Кособуцкая)

Песня о слуге (исполняет Михаил Боярский)

Первая песня Труффальдино (исполняют Михаил Боярский и хор)

Первая песня Сильвио (исполняет Виктор Кривонос)

Песня Флориндо (исполняет Виктор Костецкий)

Песня Клариче (исполняет Елена Дриацкая)

Вторая песня Сильвио (исполняет Виктор Кривонос)

Поединок на шпагах Сильвио и Беатриче (исполняет Виктор Кривонос, Валентина Кособуцкая и Михаил Боярский)

Третья песня Сильвио (исполняет Виктор Кривонос)

Вторая песня Труффальдино (исполняют Михаил Боярский и хор)

Дуэт Смеральдины и Труффальдино (исполняют Михаил Боярский и Елена Дриацкая)

Вступит полночь в Венецию скоро (исполняет Виктор Кривонос)

Песня Беатриче (исполняет Валентина Кособуцкая)

Теги: песни и музыка из фильмов
Похожие вопросы
Кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день»? Из какого фильма песня «Нам нужна одна победа»? В каких фильмах играют песни Imagine Dragons? Из какого фильма песня «Вечная любовь»? В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше