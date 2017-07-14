В каких фильмах играют песни Imagine Dragons?

Группа Imagine Dragons за очень короткие сроки взлетела на вершину популярности – их песни используются в трейлерах ко многим высокобюджетным блокбастерам, от «Чудо-женщины» до «Трансформеров». Вот список фильмов, в которых можно услышать песни Imagine Dragons:
«Пассажиры» - песня Levitate, записанная специально для фильма
«Голодные игры: И вспыхнет пламя»
«Трансформеры: Эпоха истребления»
«До встречи с тобой»
«Отряд самоубийц»
«Чудо-женщина» (в трейлере играет песня Warriors)
