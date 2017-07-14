Меню
В каких фильмах играют песни Imagine Dragons?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Группа Imagine Dragons за очень короткие сроки взлетела на вершину популярности – их песни используются в трейлерах ко многим высокобюджетным блокбастерам, от «Чудо-женщины» до «Трансформеров». Вот список фильмов, в которых можно услышать песни Imagine Dragons:

«Пассажиры» - песня Levitate, записанная специально для фильма

«Голодные игры: И вспыхнет пламя»

«Трансформеры: Эпоха истребления»

«До встречи с тобой»

«Отряд самоубийц»

«Чудо-женщина» (в трейлере играет песня Warriors)

Теги: песни и музыка из фильмов
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чудо-женщина
Чудо-женщина боевик, приключения, фантастика
2017, США
7.0
Отряд самоубийц
Отряд самоубийц боевик, фантастика
2016, США
7.0
Пассажиры
Пассажиры фантастика, приключения, мелодрама
2016, США
7.0
До встречи с тобой
До встречи с тобой мелодрама
2016, США
7.0
Трансформеры: Эпоха истребления
Трансформеры: Эпоха истребления фантастика, боевик
2014, США
6.0
Голодные игры: И вспыхнет пламя
Голодные игры: И вспыхнет пламя боевик, фантастика, триллер
2013, США
7.0
