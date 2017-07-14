В каких фильмах играют песни Булата Окуджавы?

Один из известнейших советских бардов и поэтов, Булат Окуджава написал песни ко множеству популярных советских картин. Песни Булата Окуджавы можно услышать, например, в следующих фильмах:
1963 — «Застава Ильича» — песня «Мне 20 лет»
1970 — «Кража» — песня «Лесной вальс» («Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс»)
1970 — «Белое солнце пустыни» — текст песни «Ваше благородие, госпожа Удача»
1975 — «Звезда пленительного счастья» — тексты песен
1975 — «На ясный огонь» — песни «Когда внезапно затихает», «Неистов и упрям», «Надежда, я вернусь», «Мой конь» и другие
1975 — «От зари до зари» — песня «Бери шинель, пошли домой»
1977 — «Аты-баты, шли солдаты…» — песня «Бери шинель, пошли домой»
1977 — «Ключ без права передачи» — песня «Давайте восклицать»
1979 — «Жена ушла» — песня «Ещё один романс»
1981 — «Грибной дождь» — песня «Старинная солдатская песня»
1982 — «Покровские ворота» — песни «Живописцы», «Песенка об Арбате», «Часовые любви»
1983 — «Из жизни начальника уголовного розыска» — песни «Пиратская лирическая» и «Песня про дураков»
1984 — Капитан Фракасс — песня «Дождик осенний», «Надежды крашенная дверь», «Ах, как летят за днями дни» (музыка Исаака Шварца), «Вот какая-то лошадка»
1984 — «Милый, дорогой, любимый, единственный» — песня «Стать богатеем иной норовит»
1985 — «Непрофессионалы» — песни «Живописцы», «Возьмёмся за руки, друзья»
1985 — «Законный брак» — песни «После дождичка небеса просторней…», «Эта женщина в окне („Не сольются никогда зимы долгие и лета…“)»
1993 — Эта женщина в окне… — использована одноимённая песня
2005 — «Турецкий гамбит» — «Дождик осенний» (исполнение Ольги Красько)
2013 — «До свидания, мальчики» — песня «Ах, война, что ж ты сделала, подлая»
Авторизация по e-mail