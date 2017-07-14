Наш ответ:

«Самый лучший день» — российская «караоке-комедия» режиссёра Жоры Крыжовникова с Дмитрием Нагиевым в главной роли, вышедшая в 2015 году. Разумеется, многих сразу же заинтересовал вопрос, кто поет за Нагиева в фильме «Самый лучший день». Сам Нагиев в интервью признавался, что изображать вокалиста было чуть ли не самым сложным для него лично на съемках – и тем не менее, в «Самом лучшем дне» звучит за кадром именно его вокал, хотя и тщательно и кропотливо «подправленный» звукорежиссерами. Кстати, «Самый лучший день» - это вообще первый раз в карьере Дмитрия Нагиева, когда он спел в кино.