Где снимали «Зеленую милю»?

Съемки фильма «Зеленая миля» стартовали в июле 1998 года и продлились до декабря того же года. Студийные съемки проходили на киностудиях Warner Brothers Studios в Голливуде и Warner Brothers Burbank Studios в Бербанке. В павильонах был построен целый тюремный блок. Действия книги и фильма происходят в Луизиане, однако экстерьеры снимали в штатах Северная Каролина и Теннесси, а также в Калифорнии. В качестве локации также была задействована заброшенная тюрьма в Теннесси. Создателями в фильме было сознательно допущено несколько исторических неточностей.