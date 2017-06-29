Меню
Кто играл роль Хеллбоя?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В двух оригинальных фильмах роль Хеллбоя играл Рон Перлман, а в новом фильме роль этого героя из комиксов досталась Дэвиду Харбору из сериала «Очень странные дела».
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Хеллбой
Хеллбой фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
6.0
Хеллбой 2: Золотая армия
Хеллбой 2: Золотая армия драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы
2008, США
7.0
