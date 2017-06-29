Кто играл роль Хеллбоя?

В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»

Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»

Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?

Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить

«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения

Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3

«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих

«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?

Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна

Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел