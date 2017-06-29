Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Актеры и актрисы Кто играл роль Анжелики?

Кто играл роль Анжелики?

29 июня 2017
Наш ответ:
В серии фильмов, снятых по знаменитому циклу французских романов от Анн и Сержа Голон, роль Анжелики играла Мишель Мерсье. В фильме «Анжелика – маркиза ангелов» 2013 года роль главной героини исполнила Нора Арнезедер.
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Анжелика, маркиза ангелов
Анжелика, маркиза ангелов исторический, мелодрама, приключения
2013, Франция
6.0
