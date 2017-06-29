Меню
Кто играет главную роль в фильме «Меч короля Артура»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Главную роль в новом историческом боевике Гая Ричи «Меч короля Артура» играет Чарли Ханнэм – ему досталась роль того самого Артура. Компанию ему в роли главного антагониста составил еще один знаменитый британский актер – Джуд Лоу.
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Гай Ричи
Гай Ричи
Guy Ritchie
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Charlie Hunnam

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Меч короля Артура
Меч короля Артура фэнтези, боевик, драма, приключения
2017, США
7.0
