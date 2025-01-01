Меню
Батальоны просят огня (1985 - 1985)

Batalony prosyat ognya 18+
Год выпуска 1985
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 7 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 4 часа 28 минут

О чем сериал

В основе сюжета лежит один из решающих этапов Великой Отечественной войны - форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году. Два батальона брошены в гибельный прорыв на занятый немцами берег реки с целью отвлечь на себя силы противника и тем самым облегчить дивизии бросок на стратегически важный город Днепров. Основные соединения должны поддержать их артиллерийским и авиационным огнем. Однако командование внезапно меняет план наступления, оставляя батальоны без огневой поддержки, чем обрекает их на верную гибель. Более того, солдатам отдан приказ держаться до последнего.

В ролях
Александр Збруев
Николай Караченцов
Олег Ефремов
Борислав Брондуков
Александр Галибин
Елена Попова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.8 IMDb
Сезоны
Батальоны просят огня - Сезон 1 Сезон 1
1985, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
