Телевизионная оперетта о закулисной жизни молодых цирковых артистов, созданная в духе мюзиклов 1950-1960-х годов. Действие разворачивается накануне экзаменов в Московском цирковом училище, где к уже сложившейся рабочей паре воздушных гимнастов Ксении и Максима присоединяется Ирина. Наставник ребят Данила Трофимович (Михаил Пуговкин) видит в Максиме и Ксюше успешный семейный дуэт, но им обоим такая судьба не по душе, ведь молодой человек влюбляется в Иру, а девушка – в будущего клоуна Руслана.
Любящие друг друга молодые цирковые артисты Ирина и Максим никак не могут соединиться из-за пресловутого «треугольника», который, как выясняется, оказался мнимым.