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Под куполом цирка

Pod kupolom tsirka 18+
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О фильме

Телевизионная оперетта о закулисной жизни молодых цирковых артистов, созданная в духе мюзиклов 1950-1960-х годов. Действие разворачивается накануне экзаменов в Московском цирковом училище, где к уже сложившейся рабочей паре воздушных гимнастов Ксении и Максима присоединяется Ирина. Наставник ребят Данила Трофимович (Михаил Пуговкин) видит в Максиме и Ксюше успешный семейный дуэт, но им обоим такая судьба не по душе, ведь молодой человек влюбляется в Иру, а девушка – в будущего клоуна Руслана.

  • Съемки картины проходили в Москве и Сочи, в том числе в Сочинском государственном цирке, который стал основным местом действия во второй серии.
  • В основу телефильма легла оперетта “Сын клоуна” Исаака Дунаевского, написанная на текст Евгения Помещикова и Виктора Типота и поставленная в 1950 году.
  • Сцена у бассейна снималась в открытом плавательном бассейне “Чайка”, расположенном возле станции метро “Парк культуры – радиальная” в Москве.
  • Сценарий к фильму написал Яков Зискинд, который более чем за 15 лет до этого поработал над еще картиной картиной на цирковую тематику – “Цирк зажигает огни” с Людмилой Гурченко и Владимиром Этушем.
  • Картину снимал оператор Евгений Русаков, известный своей операторской работой для советских телеспектаклей. С режиссером фильма “Под куполом цирка” Владимиром Семаковым Русаков работал над телеверсией “Короля Лира” (1982).

Любящие друг друга молодые цирковые артисты Ирина и Максим никак не могут соединиться из-за пресловутого «треугольника», который, как выясняется, оказался мнимым.

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1989
Производство Ekran
Другие названия
Pod kupolom tsirka, Под куполом цирка
Режиссер
Владимир Семаков
В ролях
Михаил Пуговкин
Михаил Пуговкин
Александр Кулямин
Ирина Феофанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

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