Юного Олега Комарова недолюбливают его сверстники, прозвавшие его Олей. Мальчик кажется им слишком мягкотелым, поэтому у него нет друзей. Все меняется, когда Олег пишет письмо в газету с просьбой прислать ему оловянных солдатиков. Вместо них у его дома появляются настоящие солдаты, которые помогают герою разобраться в себе.
Скучающий без друзей семилетний Олежка написал письмо в газету с просьбой прислать ему оловянных солдатиков. И вот в деревне появились семеро настоящих солдат. Однако звали их совсем по-сказочному: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота и Воскресенье.
|5 сентября 1983
|СССР