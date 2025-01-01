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Киноафиша Фильмы Семеро солдатиков

Семеро солдатиков

Semero soldatikov 18+
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О фильме

Юного Олега Комарова недолюбливают его сверстники, прозвавшие его Олей. Мальчик кажется им слишком мягкотелым, поэтому у него нет друзей. Все меняется, когда Олег пишет письмо в газету с просьбой прислать ему оловянных солдатиков. Вместо них у его дома появляются настоящие солдаты, которые помогают герою разобраться в себе.

  • Фильм основан на одноименной детской книге Юрия Яковлева. Изданная за три года до премьеры картины, она была проиллюстрирована рисунками известного советского иллюстратора Генриха Валька. Его характерный стиль с жестким контуром, яркими цветами и почти полным отсутствием полутонов оказал большое влияние на оператора фильма, Вячеслава Шумского, который уже не раз работал с его книгами. 
  • Роль Олежки в фильме исполнил шестилетний Алексей Кузьмищев. Он попал на пробы совершенно случайно, по знакомству матери, но обошел сотни других претендентов. К сожалению, в дальнейшем Кузьмищев не решился связать свою жизнь с кино: работа над этим фильмом стала для него первой и последней. Сейчас он работает менеджером в нефтегазовой отрасли, но с теплотой вспоминает о съемках фильма в соцсетях. 
  • Фильм снимался летом 1982 года в городе Лида. Актеры были набраны из местных учеников 3-4 классов. Основные съемки велись возле реки Неман.

Скучающий без друзей семилетний Олежка написал письмо в газету с просьбой прислать ему оловянных солдатиков. И вот в деревне появились семеро настоящих солдат. Однако звали их совсем по-сказочному: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота и Воскресенье.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 5 сентября 1983
Дата выхода
5 сентября 1983 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Semero soldatikov, Seven Tin Soldiers, Sieben Zinnsoldaten, Семеро солдатиков
Режиссер
Эдуард Бочаров
В ролях
Алексей Кузьмичев
Вера Панасенкова
Владимир Почепаев
Виталий Усанов
Геннадий Чихачев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
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6.2 IMDb
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