Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма

На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма

2 сентября 2025 10:10
На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма

Всю съемочную группу отправили на выходной.

Вышедший в 1975 году фильм «Афоня» Георгия Данелии входит в список классики советского кино. Фильм о сантехнике-ловеласе в лице Леонида Куравлева стал не только одной из самых популярных картин того времени, но и настоящим портретом эпохи: ироничным, порой грустным, узнаваемым.

Но на съемках, как это часто бывает, тоже случались сцены, достойные отдельного фильма. Одна из них связана с персонажем, который появляется лишь в финале — но именно он на день остановил весь процесс. История настолько нелепая, что о ней старались особо не распространяться.

Когда пропадает милиционер

Помните милиционера, который в самом конце фильма спрашивает у Афони документы? Эту роль исполнил 21-летний Михаил Васьков. И именно он однажды неожиданно «исчез».

Съемки проходили в Пошехонье. Команда собралась, камеры готовы, Данелия уже готов к команде «мотор» — но Куравлеву по сценарию нужен партнер, а Васькова на площадке нет.

На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма

Начали искать, ломать голову. Как выяснилось, молодой актер поздно ночью прилетел в Ярославль, утром проснулся — и решил прогуляться по городу в ожидании вызова на съемки. Никто его не разбудил и не отвез на площадку.

Съемки шли вовсю, а Васьков ничего не подозревал. Сюжет — готовая комедия уровня «Один дома».

Менять актера Данелия не стал — не по-человечески: он приехал, готовился, и списывать его из-за ошибки команды было бы неправильно. Поэтому вся группа получила неожиданный бонус — внеплановый выходной.

На следующий день все уже были в полном составе. И для Михаила Васькова эта история обернулась большой удачей. Его заметили, он стал получать более значимые роли и в итоге заслужил почетное звание заслуженного артиста России.

Ранее мы писали: «Как не потрогать такую?!»: на съемках этого фильма СССР произошел странный случай — тогда умолчали, а сейчас не стали бы

Фото: Кадры из фильма «Афоня» (1975 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца Такую «Формулу любви» в СССР не показали: цензура вырезала самые пикантные сцены — и Захарова не постеснялась отца Читать дальше 3 сентября 2025
«Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил «Страшный удар»: Боярский увел роль д’Артаньяна из-под носа у другого великого актера — и режиссер дорого за это заплатил Читать дальше 1 сентября 2025
Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру) Увидели сценарий и вскипели: один из своих лучших фильмов Рязанов снял обманом — оставил с носом советскую власть (и цензуру) Читать дальше 1 сентября 2025
Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова Скупой ворует дважды: на Западе в «мохнатые» годы внаглую сплагиатили советский довоенный триллер — и в 1995 году сделали это снова Читать дальше 31 августа 2025
Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев» Одного из героев списали с Ленина, а про длину удава вообще нагло наврали: чего вы не знали про легендарный мульт «38 попугаев» Читать дальше 31 августа 2025
Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя Про «моргуновку» из «Операции "Ы"» слышали многие: а вот как назывались шапки трио Гайдая знают не все — проверьте себя Читать дальше 30 августа 2025
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили Читать дальше 30 августа 2025
Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все Где снимался сериал «Ментовские войны»: за 20+ лет большинство узнали локацию — а вот «секрет» ГУВД знают не все Читать дальше 3 сентября 2025
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше