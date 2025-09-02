На съемках «Афони» случился курьез, о котором старались молчать: один из актеров внезапно исчез — развязка истории достойна отдельного фильма

Вышедший в 1975 году фильм «Афоня» Георгия Данелии входит в список классики советского кино. Фильм о сантехнике-ловеласе в лице Леонида Куравлева стал не только одной из самых популярных картин того времени, но и настоящим портретом эпохи: ироничным, порой грустным, узнаваемым.

Но на съемках, как это часто бывает, тоже случались сцены, достойные отдельного фильма. Одна из них связана с персонажем, который появляется лишь в финале — но именно он на день остановил весь процесс. История настолько нелепая, что о ней старались особо не распространяться.

Когда пропадает милиционер

Помните милиционера, который в самом конце фильма спрашивает у Афони документы? Эту роль исполнил 21-летний Михаил Васьков. И именно он однажды неожиданно «исчез».

Съемки проходили в Пошехонье. Команда собралась, камеры готовы, Данелия уже готов к команде «мотор» — но Куравлеву по сценарию нужен партнер, а Васькова на площадке нет.

Начали искать, ломать голову. Как выяснилось, молодой актер поздно ночью прилетел в Ярославль, утром проснулся — и решил прогуляться по городу в ожидании вызова на съемки. Никто его не разбудил и не отвез на площадку.

Съемки шли вовсю, а Васьков ничего не подозревал. Сюжет — готовая комедия уровня «Один дома».

Менять актера Данелия не стал — не по-человечески: он приехал, готовился, и списывать его из-за ошибки команды было бы неправильно. Поэтому вся группа получила неожиданный бонус — внеплановый выходной.

На следующий день все уже были в полном составе. И для Михаила Васькова эта история обернулась большой удачей. Его заметили, он стал получать более значимые роли и в итоге заслужил почетное звание заслуженного артиста России.

