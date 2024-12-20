Театр Вахтангова — история театра, который поразил самого Станиславского

Театр имени Евгения Вахтангова — место с действительно уникальной историей. Хотя его основатель недолго прожил — болезнь забрала Евгения Вахтангова довольно рано — коллектив смог не только выжить, но и развить дело учителя. Сегодня это уникальная труппа, которая играет спектакли на пяти сценах и считается одной из лучших в России. Как артисты театра Вахтангова смогли пройти через все трудности — рассказываем в новой статье.

Рождение театра Вахтангова

История театра имени Евгения Вахтангова берет свое начало в 1913 году, когда группа московских студентов попросила молодого режиссёра Евгения Вахтангова возглавить их театральную студию. Биография Евгения Вахтангова на тот момент уже была яркой — актёр МХТ и ученик Станиславского. Он с радостью согласился, так как у него давно появились режиссёрские амбиции. Однако первый спектакль «Усадьба Ланиных» обернулся полным провалом, его не принял даже Станиславский. Но спустя некоторое время студию Вахтангова принял под крыло МХТ, так она стала третьей студией МХТ. Студийцы и сам мастер набрались опыта, и первый же спектакль в новом статусе принёс успех — «Чудо святого Антония» считается первой официальной постановкой театра Вахтангова.

Евгений Вахтангов, благодаря своим новаторским подходам и тонкому чувству сцены, создал свой авторский стиль. Его работы опирались на систему Станиславского, но отличались уникальной «вахтанговской» эстетикой, где гармония человека-актёра выходила на первый план. Будучи учеником Станиславского, Вахтангов перенял основные принципы его системы, но адаптировал их, создав собственный взгляд, который сочетал глубину психологизма с праздничностью и яркостью постановок.

Каноном и высочайшей работой стала «Принцесса Турандот» на основе сказки Карло Гоцци. Здесь Вахтангов реализовал все свои идеи — яркая актёрская игра, пышные нарочито театральные декорации, маски из комедии del arte. То есть полная противоположность психологическому театру Станиславского. Но тем не менее даже он принял работу, признав её высокое театральное качество.

Казалось бы, вот сейчас нужно выпускать шедевр за шедевром. Но, к сожалению, у Евгения Вахтангова диагностировали рак желудка. В 1922 году он умер.

Театр без мастера

Затем началась череда смена руководства. Сначала был создан Художественный совет студии, но быстро стало ясно, что он недееспособен. Затем Немирович-Данченко поставил на должность худрука актёра Юрия Завадского. Но его спектакли обернулись провалом. Тогда МХТ стал настойчиво предлагать труппе влиться в свой состав, однако вахтанговцы отстояли свою независимость. На короткое время в театре снова начался яркий этап — режиссёр Алексей Попов создал ряд интересных спектаклей. Однако скоро он вошёл в конфликт с руководством театра, и яркого режиссёра изгнали.

Эта турбулентность продолжалась до 1939 года, когда художественным руководителем театра Вахтангова стал Рубен Симонов. История с коллегиальным управлением закончилась.

Руководители театра

Рубен Симонов продолжал традиции Вахтангова, активно развивая репертуар театра. Он смог провести театр через Великую отечественную войну, при нём в труппу вошли артисты, которые сегодня считаются признанными мастерами — Михаил Ульянов, Юрий Любимов, Людмила Максакова и др. Несмотря на одарённость Симонова, под конец его управления он стал сильно конфликтовать с Борисом Захавой, другим руководителем театра. Это могло повлиять на то, что в 1968 году Рубен Симонов умер.

Затем руководство театром перешло к его сыну Евгению Симонову. Он внёс в театр интеллектуальную глубину, однако в то время особенно усилилась коммунистическая пропаганда. Симонов хотел грамотно соединить поэтический театр и государственную повестку, но у него не получилось. Его спектакли считались морально устаревшими. Поэтому руководство Евгения Симонова запомнилось только тем, что при нём уровень спектаклей театра Вахтангова значительно упал. Труппа негодовала, многие артисты просто уходили, поэтому в 1987 году после коллективного собрания труппы Евгений Симонов ушёл из театра Вахтангова.

После него худруком стал Михаил Ульянов — яркий актёр, руководивший театром с 1987 по 2007 год. Его период запомнился смелыми инсценировками и возвращением театра на ведущие позиции в стране. Во многом потому что он не ставил спектакли сам, а привлекал интересных режиссёров. При Ульянове зажглись звёзды Романа Виктюка и Петра Фоменко, в труппу вошли актёры Евгений Князев, Нонна Гришаева, Сергей Маковецкий. Период Ульянова стал одним из самых ярких в истории театра.

Спектакль «Обратная сторона медали» в театре им. Вахтангова. Ася Домская, Игорь Карташев, Евгений Князев. Источник: Legion-Media

После него должность художественного руководителя занял Римас Туминас. При нём у театра открывается несколько новых сцен, создаются спектакли, которые станут визитной карточкой театра Вахтангова не только в России, но и по всему миру — «Евгений Онегин», «Маскарад», «Дядя Ваня», «Царь Эдип». А директор Кирилл Крок смог из бюджетного театра создать высокоприбыльный, где почти не бывает свободных кресел. Театр активно гастролировал по России и всему миру. Он стал брендом, символом театрального качества.

В 2022 году руководство перешло к Кириллу Кроку.

Спектакль «Саломея» в театре им. Вахтангова. Источник: Legion-Media

Награды театра

Театр имени Вахтангова является лауреатом множества престижных наград, включая Государственные премии СССР и России. Спектакли театра неоднократно получали премию «Золотая маска», а также международные театральные награды. В 2020 году театр удостоился специальной премии Союза театральных деятелей за вклад в развитие театрального искусства.

Вахтанговский фестиваль

Коллектив стремится сохранить наследие Вахтангова. Так театр открыл театральный фестиваль «Вахтангов. Путь домой», который проходит во Владикавказе. Он объединяет труппы со всей страны, чтобы популяризировать сценическое мастерство и поддерживать каноны, заложенные самим мастером. Здесь можно встретить такие театры, как «Мастерская», театр им. Пушкина, Омский театр драмы и т.п.

Театр Вахтангова сегодня

Сегодня театр имени Вахтангова продолжает быть одним из главных коллективов страны. Это коммерчески успешный театр, с которым мечтают работать многие актёры и режиссёры. Сейчас художественный руководитель театра Вахтангова — директор Кирилл Крок. Он исполняет сразу две роли. Главный режиссёр театра имени Вахтангова — Анатолий Шульев, известный своей оригинальной интерпретацией классических произведений. В репертуаре театра Вахтангова можно увидеть традиционные спектакли, экспериментальные проекты, современные пьесы, чтецкие вечера, что привлекает зрителей всех вкусов.

Заключение

От основания до сегодняшнего дня история театра имени Вахтангова — это путь яркого творчества, поиска и преданности искусству. Хотя долгое время коллектив не мог найти лидера, его путь был тяжёл и совсем неоднозначен, всё-таки он стал тем, каким его видел мастер — яркой площадкой, где талантливые артисты говорят со сцены вдохновляющие смыслы и поражают зрителей красотой своих постановок. Эта линия всё ещё является главной в театре. За неё театр любят и продолжают ждать его премьеры.

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