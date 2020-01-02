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Долгие годы
Билеты от 1500₽
Киноафиша Долгие годы

Спектакль Долгие годы

Постановка
Симоновская сцена театра Вахтангова 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Сценическая версия Георгия Долмазяна по роману «Годы тянутся так долго» и фильму «Уступи место завтрашнему дню»

В 2008 году в Театре Вахтангова пронзительно и горько была сыграна тема одиночества двух пожилых людей в последние годы их жизни. Ириной Купченко и Василием Лановым в спектакле Римаса Туминаса «Последние луны» воплощена глубина пьес Фурио Бордона и Гаральда Мюллера.

Новое прочтение на Симоновской сцене

Сегодня к этой вечной теме обращается режиссёр Георгий Долмазян. Он приступил к репетициям спектакля «Долгие годы» на Симоновской сцене. В его основе лежит пьеса, написанная самим режиссёром, вдохновлённая романом Джозефины Лоуренс «Годы тянутся так долго» и фильмом «Уступи место завтрашнему дню».

История настоящей любви

Георгий Долмазян, режиссёр спектакля, говорит:

«Это – история большой, настоящей, редко встречающейся любви, которую немолодые Ромео и Джульетта пронесли через всю жизнь. Для них немыслимо существование друг без друга».

Актуальные вопросы времени

Режиссёр отмечает, что сегодня особенно важно осмыслить такие темы, как отношения отцов и детей, где роли нередко меняются местами. Он подчёркивает:

«Жизнь испытывает нас, заставляя ответить на вопрос: остались ли в нас любовь, сострадание, жалость, умение услышать и понять другого?»

Режиссер
Георгий Долмазян
В ролях
Ольга Гаврилюк
Александр Галочкин
Виталий Иванов
Семен Арзуманов
Семен Арзуманов
Дарья Щербакова
Дарья Щербакова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Симоновская сцена театра Вахтангова Москва, Калошин пер., 10, стр. 2
19:30 от 1500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Разделяя родителей. Рецензия на спектакль «Долгие годы» в театре Вахтангова

Спектакль «Долгие годы» в театре Вахтангова в Москве в завязке использует очень сложную тему. Это момент, когда дети становятся родителями своих родителей. Когда мама и папа стареют и уже не могут сами себя содержать. К таким моментам невозможно подготовиться — у тебя своя семья, карьерные планы, денежный бюджет, и вдруг всё нужно менять. Конечно, со стороны хочется дать социально одобряемый ответ: «Дети обязаны помогать пожилым родителям». И это правда. Но мир не состоит из простых ответов. Сегодня разберём спектакль «Долгие годы», театр Вахтангова, режиссёр Георгий Долмазян.

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Фотографии

Долгие годы Долгие годы Долгие годы Долгие годы Долгие годы Долгие годы

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