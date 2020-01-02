Спектакль Долгие годы

Сценическая версия Георгия Долмазяна по роману «Годы тянутся так долго» и фильму «Уступи место завтрашнему дню»

В 2008 году в Театре Вахтангова пронзительно и горько была сыграна тема одиночества двух пожилых людей в последние годы их жизни. Ириной Купченко и Василием Лановым в спектакле Римаса Туминаса «Последние луны» воплощена глубина пьес Фурио Бордона и Гаральда Мюллера.

Новое прочтение на Симоновской сцене

Сегодня к этой вечной теме обращается режиссёр Георгий Долмазян. Он приступил к репетициям спектакля «Долгие годы» на Симоновской сцене. В его основе лежит пьеса, написанная самим режиссёром, вдохновлённая романом Джозефины Лоуренс «Годы тянутся так долго» и фильмом «Уступи место завтрашнему дню».

История настоящей любви

Георгий Долмазян, режиссёр спектакля, говорит:

«Это – история большой, настоящей, редко встречающейся любви, которую немолодые Ромео и Джульетта пронесли через всю жизнь. Для них немыслимо существование друг без друга».

Актуальные вопросы времени

Режиссёр отмечает, что сегодня особенно важно осмыслить такие темы, как отношения отцов и детей, где роли нередко меняются местами. Он подчёркивает: