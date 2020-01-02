В 2008 году в Театре Вахтангова пронзительно и горько была сыграна тема одиночества двух пожилых людей в последние годы их жизни. Ириной Купченко и Василием Лановым в спектакле Римаса Туминаса «Последние луны» воплощена глубина пьес Фурио Бордона и Гаральда Мюллера.
Сегодня к этой вечной теме обращается режиссёр Георгий Долмазян. Он приступил к репетициям спектакля «Долгие годы» на Симоновской сцене. В его основе лежит пьеса, написанная самим режиссёром, вдохновлённая романом Джозефины Лоуренс «Годы тянутся так долго» и фильмом «Уступи место завтрашнему дню».
Георгий Долмазян, режиссёр спектакля, говорит:
«Это – история большой, настоящей, редко встречающейся любви, которую немолодые Ромео и Джульетта пронесли через всю жизнь. Для них немыслимо существование друг без друга».
Режиссёр отмечает, что сегодня особенно важно осмыслить такие темы, как отношения отцов и детей, где роли нередко меняются местами. Он подчёркивает:
«Жизнь испытывает нас, заставляя ответить на вопрос: остались ли в нас любовь, сострадание, жалость, умение услышать и понять другого?»
Спектакль «Долгие годы» в театре Вахтангова в Москве в завязке использует очень сложную тему. Это момент, когда дети становятся родителями своих родителей. Когда мама и папа стареют и уже не могут сами себя содержать. К таким моментам невозможно подготовиться — у тебя своя семья, карьерные планы, денежный бюджет, и вдруг всё нужно менять. Конечно, со стороны хочется дать социально одобряемый ответ: «Дети обязаны помогать пожилым родителям». И это правда. Но мир не состоит из простых ответов. Сегодня разберём спектакль «Долгие годы», театр Вахтангова, режиссёр Георгий Долмазян.