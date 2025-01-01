Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Александр Кульков
Александр Кульков
Киноафиша Персоны Александр Кульков

Александр Кульков

Дата рождения
25 августа 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Москва, СССР

Популярные фильмы

Немодельное агентство 7.4
Немодельное агентство (2023)
Загадка Цезаря 0.0
Загадка Цезаря (2022)
Дурная кровь 0.0
Дурная кровь (2023)

Фильмография Александр Кульков

Жанр
Год
Все 11 Сериалы 11 Актер 11
Талисман для золотой рыбки
Талисман для золотой рыбки
мелодрама 2025, Россия
Орлинская. Нити Мойры
Орлинская. Нити Мойры
детектив 2025, Россия
Орлинская. Молния Зевса
Орлинская. Молния Зевса
детектив 2024, Россия
Орлинская. Козни Амура
Орлинская. Козни Амура
детектив 2024, Россия
Дурная кровь
Дурная кровь
мелодрама, мистика 2023, Россия
Еще одна жизнь
Еще одна жизнь
мелодрама 2023, Россия
Немодельное агентство 7.4
Немодельное агентство
драма, мелодрама, триллер 2023, Россия
Загадка Цезаря
Загадка Цезаря
детектив 2022, Россия
Спецбат
Спецбат
боевик, детектив 2022, Россия
Орлинская. Тайна Венеры
Орлинская. Тайна Венеры
детектив 2022, Россия
Орлинская. Стрелы Нептуна
Орлинская. Стрелы Нептуна
детектив 2022, Россия
Более 50 000 000 зрителей не спали ночами — и вы рискуете залипнуть до утра: этот российский сериал уделает «Доктора Хауса» одной левой
Только этот герой «Ивана Васильевича» выжил бы во времена Грозного: и это не Жорж и даже не Шпак
Кого вернут в игру? В 3 сезоне «Алисы в Пограничье» зрители ждут Чишию, Куину и даже Нираги — но Netflix держит интригу
В 3-м сезоне «Алисы в Пограничье» фанаты ждут появления сразу 5-и героев: с Чишией все и так ясно — а вот № 3 очень спорный
Лист, солнце, человек бежит: ИИ зашифровал 5 осенних фильмов СССР в эмодзи — сможете угадать их все? (тест)
От «Бриллиантовой руки» до других шедевров: тест покажет, хорошо ли вы помните детали 5 культовых фильмов СССР
«Гарри Поттер и философский камень» многие смотрели не раз: но ляп с распределением по факультетам за 20+ лет заметили не все (фото)
В России сняли «Полный расколбас», но для для детей: вместо сосисок — галстук, ботинок и вазочка
Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»
Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше
Засмотрели комедии Гайдая до дыр? Не беда! ИИ назвал еще 3 малоизвестных и смешных фильма СССР — у одного рейтинг 8.4
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше