Катя Рыбкина — певица небольшой музыкальной группы, которой руководит её муж Вадим. Однажды она приезжает в родной город Взвейск, чтобы навестить родителей, и ждёт там супруга. Однако Вадим так и не приезжает — он погибает в дороге при загадочных обстоятельствах, оставив Кате долги и множество проблем. Девушка пытается разобраться в смерти мужа, но на фоне стресса теряет самое важное для певицы — голос. Скрываясь от кредиторов, Катя возвращается в город своего детства и узнаёт, что местный Дом культуры, с которого началась её музыкальная карьера, собираются сносить. Она решает вступить в борьбу за здание и сталкивается с мэром города Андреем — своей первой любовью. Вскоре Катя понимает, что старые чувства ещё не угасли, но в этот момент всплывают новые подробности гибели её мужа…