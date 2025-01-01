Меню
Постер сериала Талисман для золотой рыбки
Киноафиша Сериалы Талисман для золотой рыбки

Талисман для золотой рыбки (2025 - …)

Talisman dlya zolotoj rybki 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Катя Рыбкина — певица небольшой музыкальной группы, которой руководит её муж Вадим. Однажды она приезжает в родной город Взвейск, чтобы навестить родителей, и ждёт там супруга. Однако Вадим так и не приезжает — он погибает в дороге при загадочных обстоятельствах, оставив Кате долги и множество проблем. Девушка пытается разобраться в смерти мужа, но на фоне стресса теряет самое важное для певицы — голос.  Скрываясь от кредиторов, Катя возвращается в город своего детства и узнаёт, что местный Дом культуры, с которого началась её музыкальная карьера, собираются сносить. Она решает вступить в борьбу за здание и сталкивается с мэром города Андреем — своей первой любовью. Вскоре Катя понимает, что старые чувства ещё не угасли, но в этот момент всплывают новые подробности гибели её мужа…

В ролях
Евгения Вайс
Антон Даниленко
Вера Новикова
Нина Андронаки
Геннадий Семёнов
Александр Кульков
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Талисман для золотой рыбки - Сезон 1 Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
