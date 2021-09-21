Проект представляет собой сборник нескольких историй, которые были вдохновлены песнями современных исполнителей. Среди музыкантов есть Zoloto, Аигел, Mary Gu, Даня Милохин, Лилу45 и другие ведущие имена последних лет. Создатели альманаха решили представить, что за хитами стоит настоящая история. Песня в данном случае оказывается лишь рычагом для создания полноценного кино. Затрагивая тему взросления, режиссеры проекта привлекают внимание не только молодежи, но и тех, кто не прочь вспомнить собственную юность.