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Киноафиша Сериалы Шестнадцать +
Шестнадцать + (2021 - …) Шестнадцать + 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 2 часа 30 минут
О чем сериал

Проект представляет собой сборник нескольких историй, которые были вдохновлены песнями современных исполнителей. Среди музыкантов есть Zoloto, Аигел, Mary Gu, Даня Милохин, Лилу45 и другие ведущие имена последних лет. Создатели альманаха решили представить, что за хитами стоит настоящая история. Песня в данном случае оказывается лишь рычагом для создания полноценного кино. Затрагивая тему взросления, режиссеры проекта привлекают внимание не только молодежи, но и тех, кто не прочь вспомнить собственную юность.

Шестнадцать + - трейлер
Шестнадцать +
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Нестеренко
Андрей Нестеренко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шестнадцать + - Сезон 1 Сезон 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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