На первый взгляд, в курортном Лиманске жизнь течёт вполне привычно. Марина Орлинская по-прежнему лидирует в списке лучших оперуполномоченных. Она уже почти готова забыть об обмане своего возлюбленного Василия Мельникова. А тем временем водитель автобуса Капустин планирует переезд в Краснодар, где его ждет невеста — следователь Надежда Гаврилова. Даже молодой оперативник Ваня Ухтин нашел в себе силы измениться и демонстрирует истинную преданность своей избраннице. Однако судьба вносит свои коррективы в жизнь героев, и недолгое благополучие начинает стремительно разрушаться. Впереди каждого из них ждут сомнения в сделанном выборе, и даже победа над влиятельным преступником Глюком-Юрьевым в конечном счёте грозит обернуться неудачей…