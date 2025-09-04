Меню
Постер сериала Орлинская. Нити Мойры
1 постер
Киноафиша Сериалы Орлинская. Нити Мойры

Орлинская. Нити Мойры (2025 - 2025)

Orlinskaya. Niti Mojry 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

На первый взгляд, в курортном Лиманске жизнь течёт вполне привычно. Марина Орлинская по-прежнему лидирует в списке лучших оперуполномоченных. Она уже почти готова забыть об обмане своего возлюбленного Василия Мельникова. А тем временем водитель автобуса Капустин планирует переезд в Краснодар, где его ждет невеста — следователь Надежда Гаврилова. Даже молодой оперативник Ваня Ухтин нашел в себе силы измениться и демонстрирует истинную преданность своей избраннице. Однако судьба вносит свои коррективы в жизнь героев, и недолгое благополучие начинает стремительно разрушаться. Впереди каждого из них ждут сомнения в сделанном выборе, и даже победа над влиятельным преступником Глюком-Юрьевым в конечном счёте грозит обернуться неудачей…

В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Андрей Мокеев
Олег Метелев
Олег Андреев
Александр Кульков
Денис Юров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Орлинская. Нити Мойры - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
