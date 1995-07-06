Меню
Денис Юров
Денис Юров

Дата рождения
6 июля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Тула, СССР

Популярные фильмы

Орлинская. Молния Зевса 0.0
Орлинская. Молния Зевса (2024)
Право на измену 0.0
Право на измену (2024)
Орлинская. Тайна Венеры 0.0
Орлинская. Тайна Венеры (2022)

Фильмография Денис Юров

Жанр
Год
Все 6 Сериалы 6 Актер 6
Орлинская. Нити Мойры
Орлинская. Нити Мойры
детектив 2025, Россия
Орлинская. Молния Зевса
Орлинская. Молния Зевса
детектив 2024, Россия
Право на измену
Право на измену
мелодрама 2024, Россия
Орлинская. Козни Амура
Орлинская. Козни Амура
детектив 2024, Россия
Орлинская. Тайна Венеры
Орлинская. Тайна Венеры
детектив 2022, Россия
Орлинская. Стрелы Нептуна
Орлинская. Стрелы Нептуна
детектив 2022, Россия
