О персоне
Фильмография
Денис Юров
Персоны
Денис Юров
Дата рождения
6 июля 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Тула, СССР
Популярные фильмы
0.0
Орлинская. Молния Зевса
(2024)
0.0
Право на измену
(2024)
0.0
Орлинская. Тайна Венеры
(2022)
Фильмография Денис Юров
Жанр
Все
Детектив
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2022
Все
6
Сериалы
6
Актер
6
Орлинская. Нити Мойры
детектив
2025, Россия
Орлинская. Молния Зевса
детектив
2024, Россия
Право на измену
мелодрама
2024, Россия
Орлинская. Козни Амура
детектив
2024, Россия
Орлинская. Тайна Венеры
детектив
2022, Россия
Орлинская. Стрелы Нептуна
детектив
2022, Россия
