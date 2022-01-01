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Киноафиша Сериалы Чужая стая 2
Чужая стая 2 (2022 - …) Чужая стая 2
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Российский криминально-драматический сериал «Чужая стая-2» – это продолжение истории о принципиальном следователе Валерии Шатрове. Он не готов мириться с коррумпированностью своих коллег и не собирается потворствовать преступникам. Поругавшись с прокурором, он оказался в маленьком провинциальном городке, где, не успев заступить на службу, арестовал грабителя. Этот человек украл общак всей преступной группировки. Бандиты хотят расправиться с ним своими методами, но Шатров не из тех, кто идет на поводу у криминальных авторитетов. В этом сезоне герой хранит верность своим принципам и продолжает свой путь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Денис Доронин
Шамиль Мухамедов
Сергей Голотвин
Александр Сошкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 1 эпизод
 
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