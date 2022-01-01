Российский криминально-драматический сериал «Чужая стая-2» – это продолжение истории о принципиальном следователе Валерии Шатрове. Он не готов мириться с коррумпированностью своих коллег и не собирается потворствовать преступникам. Поругавшись с прокурором, он оказался в маленьком провинциальном городке, где, не успев заступить на службу, арестовал грабителя. Этот человек украл общак всей преступной группировки. Бандиты хотят расправиться с ним своими методами, но Шатров не из тех, кто идет на поводу у криминальных авторитетов. В этом сезоне герой хранит верность своим принципам и продолжает свой путь.