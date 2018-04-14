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Киноафиша Сериалы Каинова печать
Каинова печать (2018 - 2018) Каинова печать 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

В центре событий российского криминально-драматического сериала «Каинова печать» – история необычной супружеской пары. Они встретились в достаточно преклонном возрасте. Елизавета успела овдоветь, а Валентин развелся с бывшей женой. Дети обоих выросли и живут самостоятельно. Вопреки всеобщим опасениям, сводные брат и сестра нашли общий язык. Новая ячейка общества уютно обосновалась в прибрежном городе, намереваясь вместе встретить старость. Но однажды Лиза и Валя решили взять к себе приемного сына...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Будина
Ольга Будина
Дмитрий Ульянов
Дмитрий Ульянов
Евгения Щербинина
Ангелина Добророднова
Софья Щербакова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Каинова печать - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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