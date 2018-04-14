В центре событий российского криминально-драматического сериала «Каинова печать» – история необычной супружеской пары. Они встретились в достаточно преклонном возрасте. Елизавета успела овдоветь, а Валентин развелся с бывшей женой. Дети обоих выросли и живут самостоятельно. Вопреки всеобщим опасениям, сводные брат и сестра нашли общий язык. Новая ячейка общества уютно обосновалась в прибрежном городе, намереваясь вместе встретить старость. Но однажды Лиза и Валя решили взять к себе приемного сына...