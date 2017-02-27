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Постер к сериалу Штрафник
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мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Киноафиша Сериалы Штрафник
Штрафник (2017 - 2017) Штрафник 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Прокатчик Star Media
Продолжительность 10 часов 0 минут
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О чем сериал

Российский детективный сериал «Штрафник» вышел на экраны в 2016 году. Он был снят режиссером Олегом Фоминым, который попытался передать атмосферу послевоенного времени в СССР. Главные роли в картине исполнили Кирилл Сафонов и Екатерина Волкова. Сюжет закручивается вокруг судьбы капитана, возвращающегося домой с фронта. В городе война не заканчивалась, перспективы будущего жителям неясны. Многие из них решают поддаться беззаконию и жить грабежами. Главному герою придется стать участником банды и помочь милиции восстановить справедливость. Ему нужно будет ответить себе на вопрос – как остаться человеком, узнав нечеловеческие условия существования. Сериал затягивает и сохраняет в напряжении до последней серии, в которой происходит неожиданная развязка.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олег Фомин
Олег Фомин Пеникер, глава отделения Министерства госбезопасности СССР
Александр Числов
Александр Числов директор филармонии
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов капитан Игнат Белов
Сослан Фидаров
Сослан Фидаров Гиви
Михаил Дорожкин Павел Тюрин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Штрафник - Сезон 1 Сезон 1
2017, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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