Российский детективный сериал «Штрафник» вышел на экраны в 2016 году. Он был снят режиссером Олегом Фоминым, который попытался передать атмосферу послевоенного времени в СССР. Главные роли в картине исполнили Кирилл Сафонов и Екатерина Волкова. Сюжет закручивается вокруг судьбы капитана, возвращающегося домой с фронта. В городе война не заканчивалась, перспективы будущего жителям неясны. Многие из них решают поддаться беззаконию и жить грабежами. Главному герою придется стать участником банды и помочь милиции восстановить справедливость. Ему нужно будет ответить себе на вопрос – как остаться человеком, узнав нечеловеческие условия существования. Сериал затягивает и сохраняет в напряжении до последней серии, в которой происходит неожиданная развязка.