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Киноафиша Сериалы Мирт обыкновенный

Мирт обыкновенный (2015 - 2015)

Мирт обыкновенный 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

В центре событий российского сериала «Мирт обыкновенный» оказывается молодая девушка по имени Ира Калачева. Она в одиночку заботится обо всей своей семье. Девушка успевает учиться и работать, а вот на себя времени у нее совсем не остается. Родственники привыкли воспринимать жертвы Иры как должное. Но однажды героиня решает круто изменить свою жизнь. Ей представляется возможность отправиться с любимым человеком в столицу и начать самостоятельный путь. Однако из чувства ответственности Ира упускает шанс…

В ролях
В ролях
Илья Алексеев
Илья Алексеев
Сергей Подольный
Сергей Подольный
Артем Мельничук
Артем Мельничук
Валерия Бурдужа
Валерия Бурдужа
Сергей Тэсслер
Сергей Тэсслер
Маргарита Дьяченкова
Маргарита Дьяченкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мирт обыкновенный - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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