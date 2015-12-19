В центре событий российского сериала «Мирт обыкновенный» оказывается молодая девушка по имени Ира Калачева. Она в одиночку заботится обо всей своей семье. Девушка успевает учиться и работать, а вот на себя времени у нее совсем не остается. Родственники привыкли воспринимать жертвы Иры как должное. Но однажды героиня решает круто изменить свою жизнь. Ей представляется возможность отправиться с любимым человеком в столицу и начать самостоятельный путь. Однако из чувства ответственности Ира упускает шанс…