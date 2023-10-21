Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях

Елена Шанина прославилась на всю страну благодаря множеству театральных постановок и кинопроектов. Зрители любят ее за «12 стульев» Марка Захарова, «Принцессу цирка» и постановки на сцене «Ленкома». При этом за границей Шанина стала известна благодаря рок-опере «Юнона и Авось».

Так, в 1981 году Шанина впервые примерила на себя образ Кончиты, а ее сценическим возлюбленным стал Николай Караченцов. С первых постановок рок-опера стала настоящим хитом, а спустя некоторое время ее увидел модельер Пьер Карден, который оказался в Москве с визитом.

И знаменитый француз остался в таком восторге от спектакля, что пригласил «Ленком» на гастроли во Францию. В Париже они дали 40 выступлений, а после продолжили гастроли. Артистов благодарная публика осыпала цветами и комплиментами, все мечтали с ними познакомиться. И даже Мирей Матье подарила Шаниной букет цветов, признав ее талант. А Пьер Карден не поскупился подарить несколько своих нарядов.