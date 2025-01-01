Спектакль 9 ряд. 10, 11 место

Спектакль к юбилею МХТ

26 октября 2023 года Московскому Художественному театру исполнилось 125 лет. К этому значимому юбилею приурочена премьера спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место», основанного на пьесе Юлии Поспеловой, написанной специально к этому событию. Действие спектакля охватывает разные исторические стадии театра — от его основания до сегодняшнего дня.

История любви в театре

Спектакль переносит зрителей в мир МХТ, где основными персонажами являются артисты, служители и основатели театра. Тем не менее, это не просто историческое путешествие — это история любви, мелодрама, позволяющая ощутить атмосферу театра через призму взаимных чувств зрителей. Главные герои — пара влюбленных, которые нескончаемо приходят в театр и занимают одни и те же места в 9 ряду партера, но никогда не были вместе, не зная о взаимных чувствах друг друга.

Режиссерское видение

Режиссёр Денис Азаров отмечает: «Когда мне предложили сделать спектакль, посвященный юбилею, мне показалось, что документальная постановка о истории театра будет интересна лишь ограниченному числу зрителей. Таким образом, мы с Юлией Поспеловой решили создать спектакль о любви, как бы это странно ни звучало». Первоначально одну из влюбленных пар играли Станислав Любшин и Наталья Тенякова, а сейчас эту роль исполняет Елена Шанина.

Зрители как часть спектакля

Все действие происходит в зрительном зале. Зрители встречаются в театре в разные годы — как случайно, так и по традиции. Эпизоды с зрителями перемежаются фантазиями о великих театральных личности — Станиславском, Немировиче-Данченко и Кнебеле. Не обойдется и без закулисья театра, где разворачиваются свои любовные перипетии.

Театр как искусство любви

По словам Азарова, спектакль олицетворяет театр, в котором всегда царила любовь: «Это глобальная любовь к странному и необъяснимому искусству, которое, на мой взгляд, действительно таково». Не пропустите уникальную возможность прикоснуться к этому волшебному миру, где любовь — это не просто чувство, а часть самого театра.