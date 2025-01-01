Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
9 ряд. 10, 11 место
Билеты от 5500₽
Киноафиша 9 ряд. 10, 11 место

Спектакль 9 ряд. 10, 11 место

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 5500₽

О спектакле

Спектакль к юбилею МХТ 

26 октября 2023 года Московскому Художественному театру исполнилось 125 лет. К этому значимому юбилею приурочена премьера спектакля Дениса Азарова «9 ряд. 10, 11 место», основанного на пьесе Юлии Поспеловой, написанной специально к этому событию. Действие спектакля охватывает разные исторические стадии театра — от его основания до сегодняшнего дня.

История любви в театре

Спектакль переносит зрителей в мир МХТ, где основными персонажами являются артисты, служители и основатели театра. Тем не менее, это не просто историческое путешествие — это история любви, мелодрама, позволяющая ощутить атмосферу театра через призму взаимных чувств зрителей. Главные герои — пара влюбленных, которые нескончаемо приходят в театр и занимают одни и те же места в 9 ряду партера, но никогда не были вместе, не зная о взаимных чувствах друг друга.

Режиссерское видение

Режиссёр Денис Азаров отмечает: «Когда мне предложили сделать спектакль, посвященный юбилею, мне показалось, что документальная постановка о истории театра будет интересна лишь ограниченному числу зрителей. Таким образом, мы с Юлией Поспеловой решили создать спектакль о любви, как бы это странно ни звучало». Первоначально одну из влюбленных пар играли Станислав Любшин и Наталья Тенякова, а сейчас эту роль исполняет Елена Шанина.

Зрители как часть спектакля

Все действие происходит в зрительном зале. Зрители встречаются в театре в разные годы — как случайно, так и по традиции. Эпизоды с зрителями перемежаются фантазиями о великих театральных личности — Станиславском, Немировиче-Данченко и Кнебеле. Не обойдется и без закулисья театра, где разворачиваются свои любовные перипетии.

Театр как искусство любви

По словам Азарова, спектакль олицетворяет театр, в котором всегда царила любовь: «Это глобальная любовь к странному и необъяснимому искусству, которое, на мой взгляд, действительно таково». Не пропустите уникальную возможность прикоснуться к этому волшебному миру, где любовь — это не просто чувство, а часть самого театра.

Режиссер
Денис Азаров
В ролях
Артем Быстров
Артем Быстров
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Ростислав Лаврентьев

Купить билет на спектакль 9 ряд. 10, 11 место

Помощь с билетами
Январь
4 января воскресенье
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 5500 ₽

Фотографии

9 ряд. 10, 11 место 9 ряд. 10, 11 место 9 ряд. 10, 11 место 9 ряд. 10, 11 место 9 ряд. 10, 11 место 9 ряд. 10, 11 место 9 ряд. 10, 11 место 9 ряд. 10, 11 место 9 ряд. 10, 11 место 9 ряд. 10, 11 место

В ближайшие дни

Пляшущие человечки
12+
Мюзикл
Пляшущие человечки
24 декабря в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Сказка о Бабе-Яге и Василисе-работнице
6+
Детский
Сказка о Бабе-Яге и Василисе-работнице
28 декабря в 11:00 Филиал Малого театра
от 700 ₽
Боинг-Боинг
16+
Комедия
Боинг-Боинг
28 февраля в 20:00 ДК им. Зуева
от 1700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше