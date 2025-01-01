Меню
Кабаре
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кабаре

Спектакль Кабаре

Постановка
Театр Наций 18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Театр Наций представляет «Кабаре»

Театр Наций рад представить постановку «Кабаре» в режиссуре Евгения Писарева, художественного руководителя Театра имени Пушкина и лауреата престижных премий. Это не просто мюзикл, а глубокая музыкальная драма, в которой зрители смогут увидеть последние дни Веймарской республики на фоне нацистской катастрофы.

Исторический контекст и атмосфера

Действие спектакля разворачивается на берлинских улицах 1930-х годов, где герои живут одним днем, убегая от социальных проблем и назревующей беды. Кабаре становится символом распада Германии, а песни, исполняемые в том числе на немецком языке, перекликаются с зонгами Бертольта Брехта. Постановка станет настоящим открытием для тех, кто интересуется как историческими событиями, так и музыкальными драмами.

Режиссерский подход

Евгений Писарев отмечает: «Поставить сегодня мюзикл «Кабаре» — это очень амбициозный шаг. Ты вступаешь в неволю соревнования с великими и легендарными постановками». Эта работа стала первой лицензионной версией мюзикла «Кабаре» в Москве, предлагая новую режиссуру, сценографию и хореографию.

Награды и признание

Спектакль «Кабаре» уже удостоен премии «Золотая маска» в нескольких номинациях:

  • Оперетта/мюзикл, лучшая женская роль (Александра Урсуляк)
  • Оперетта/мюзикл, лучшая мужская роль (Олег Савцов)
  • Оперетта/мюзикл, лучшая роль второго плана (Елена Шанина)
  • Оперетта/мюзикл, лучшая работа режиссера (Евгений Писарев)
  • Лучшая работа художника в музыкальном театре (Виктория Севрюкова)

Постановка также была номинирована на премию «Золотая маска» в следующих категориях:

  • Оперетта/мюзикл, работа дирижера (Евгений Загот)
  • Оперетта/мюзикл, спектакль

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию «Кабаре» на сцене Театра Наций — это зрелище, которое оставит неизгладимое впечатление!

Режиссер
Евгений Писарев
Евгений Писарев
В ролях
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Юлия Чуракова
Олег Савцов
Денис Суханов
Денис Суханов
Сергей Кемпо
Сергей Кемпо
Исполнители
Карина Адегамова

Купить билет на спектакль Кабаре

Помощь с билетами
Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Театр Наций Москва, Петровский пер., 3
от 1000 ₽

Фотографии

Фотографии

