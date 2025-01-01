Музыка Шарля Азнавура и текст Алексея Казанцева

Спектакль «Старый дом» — это символ неугасимого стремления к счастью и месту, где можно мечтать о несбыточном. Он погружает зрителей в атмосферу ностальгии по прошедшей молодости, которая в этом произведении приобретает лирический характер.

Встреча поколений

На сцене происходит уникальная встреча нескольких поколений артистов. В спектакле участвуют именитые мастера сцены, такие как Елена Яковлева и Елена Шанина, а также юные студенты ГИТИСа. Это создает подлинную и пронзительную историю, которая затрагивает сердца зрителей.

Музыка как главный герой

Легендарная мелодия Шарля Азнавура «Вечная любовь» придаёт новизну тексту Алексея Казанцева. Музыка в спектакле становится поистине главным действующим лицом, обогащая повествование и усиливая эмоциональную нагрузку.

Не упустите возможность окунуться в мир спектакля «Старый дом», который обещает стать ярким событием театрального сезона. Ждем вас в зрительном зале!