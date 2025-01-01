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Старый дом
Билеты от 2000₽
Киноафиша Старый дом

Спектакль Старый дом

Ностальгический музыкальный спектакль про три поколения одного дома
Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыка Шарля Азнавура и текст Алексея Казанцева

Спектакль «Старый дом» — это символ неугасимого стремления к счастью и месту, где можно мечтать о несбыточном. Он погружает зрителей в атмосферу ностальгии по прошедшей молодости, которая в этом произведении приобретает лирический характер.

Встреча поколений

На сцене происходит уникальная встреча нескольких поколений артистов. В спектакле участвуют именитые мастера сцены, такие как Елена Яковлева и Елена Шанина, а также юные студенты ГИТИСа. Это создает подлинную и пронзительную историю, которая затрагивает сердца зрителей.

Музыка как главный герой

Легендарная мелодия Шарля Азнавура «Вечная любовь» придаёт новизну тексту Алексея Казанцева. Музыка в спектакле становится поистине главным действующим лицом, обогащая повествование и усиливая эмоциональную нагрузку.

Не упустите возможность окунуться в мир спектакля «Старый дом», который обещает стать ярким событием театрального сезона. Ждем вас в зрительном зале!

Режиссер
Владимир Панков
В ролях
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Елена Шанина
Елена Шанина
Михаил Янушкевич
Анна Гуляренко
Андрей Заводюк
Андрей Заводюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 2000 ₽
12 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом

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